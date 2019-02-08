Умер британский актер, сыгравший Пуаро и Черчилля
18:12, 08 февраля 2019Мир
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Финни умер в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни.
Умер британский актер Альберт Финни / фото Wikimedia Commons
Умер знаменитый британский актер Альберт Финни, который прославился ролью Эркюля Пуаро в фильме "Убийство в "Восточном экспрессе" 1974 года.
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Финни умер в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни, сообщает BBC.
Актер также известен ролями в фильмах "Большая Рыба" Тима Бертона, "Перекресток Миллера" и "Черчилль", в котором сыграл Уинстона Черчилля.
Он был пятикратным номинантом на "Оскар". Четыре раза его номинировали как лучшего актера и один - за роль второго плана. При этом на церемонии вручения Финни не появлялся, называя их "тратой времени".
Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве умер актер театра и кино Сергей Юрский.
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