В Новой Зеландии на берег выбросились почти 200 дельфинов

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New Zealand Herald.

Выбрасывающихся на мель неподалеку от города Нельсон животных заметили сотрудники Департамента охраны природы страны.

Сотрудник Департамента Эндрю Лемейсон рассказал, что изначально на берег выбросились около 30 млекопитающих, потом их число выросло до 60, затем до 143 и в конечном итоге достигло 198 особей. Сотрудники ведомства уточнили, что им понадобится около 500 добровольцев, чтобы переместить гринд обратно в воду. Он отметил, что спасательные работы были приостановлены до утра, так как людям небезопасно находиться рядом с животными ночью.

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Лемейсон рассказал, что на данный момент погибли 20 дельфинов. Он добавил, что за ночь число погибших животных может увеличиться.

В Департаменте охраны природы не могут точно сказать, что стало причиной массового выброса на берег дельфинов. По одной из версий, млекопитающие не очень хорошо ориентируются на мелководье и могли сбиться с пути. По другой — дельфины поплыли на помощь к одному из своих собратьев, который нечаянно оказался на мели.

Гринды предпочитают открытое море и лишь изредка подплывают близко к берегам. Их длина может достигать 8,5 метров, а вес в среднем составляет около 800 килограммов. Они не в первый раз выбрасываются на берег в Новой Зеландии. Подобные случаи фиксировались в 2012 году — тогда на суше оказались 25 дельфинов, в 2011 и в 2010 годах.