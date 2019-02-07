New York Times: Вступление Северной Македонии в НАТО лишит Россию мечты о «сфере влияния» СССР

Эксперты говорят, что альянс не собирается распадаться и четко демонстрирует это агрессивному Кремлю.

Небольшая европейская страна, которая теперь называется Северная Македония, не кажется важным пополнением сил для НАТО.

Но ее присоединения к блоку заполняет еще один пробел в пространствах, которые некогда считались «задним двором» СССР. И это происходит как раз тогда, когда напряжение между Западом и Востоком усиливается.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что членство Северной Македонии также означает, что в НАТО теперь будет 30 полноценных членов, обязанных совместно обороняться от агрессоров. И это вдвое больше, чем было в 1991 году, когда многие эксперты говорили о приближении распада альянса из-за краха СССР и Варшавского договора.

В среду на церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе формально подписали письмо о присоединении Северной Македонии, которая должна стать членом блока до конца года. Политические аналитики говорят, что это стало большим поражением Владимира Путина, который считает, что НАТО проводит «экспансию» под боком у России. Он на протяжении многих лет утверждал, что альянс больше не нужен, потому что его страна якобы не представляет никакой угрозы.

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Но на фоне того, как Кремль пытается восстановить былое влияние СССР, аннексировав Крым и развязав войну против Украины, НАТО стал привлекательным клубом для небольших стран, таких как Северная Македония.

«Одним из главных мечтаний Путина был распад или фрагментация НАТО», - сказал старший политический исследователь центра RAND Стивен Фланаган, добавив, что принятие Северной Македонии «полностью разрушает российскую мечту».

Сторонников НАТО больше беспокоит президент США Дональд Трамп, который продолжает жаловаться на то, что страны-союзники не достаточно тратят на оборону. Он называл альянс «устаревшим» и даже угрожал вывести Америку из его состава. Он также боится, что небольшие страны НАТО с проблемными соседями могут втянуть США в войну через обязательства о коллективной обороне. В июле прошлого года Трамп сказал, что 29-й член НАТО Черногория с населением в 600 тысяч человек на самом деле «очень агрессивная» страна, которая может начать Третью мировую войну.

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Научный сотрудник Института Брукингса Торри Тауссиг отметила, что администрация Трампа предоставляет сильную дипломатическую поддержку вступлению Северной Македонии в НАТО. Однако, сомнения относительно готовности американского президента выполнить статью 5 устава альянса о совместной обороне от этого не исчезает.

«Когда ключевой элемент сдерживания ставится под сомнение, безопасность каждой страны НАТО автоматически тоже оказывается под знаком вопроса. И не важно, в блок входят 10, 30 или 50 стран-участниц», - сказала она.