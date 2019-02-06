Послы стран НАТО подписали протокол о вступлении Северной Македонии в Альянс

Северная Македония может стать членом Альянса на июльском саммите НАТО.

Постоянные представители всех 29 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в НАТО в будущем.

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Церемония подписания состоялась на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с участием генерального секретаря Йенса Столтенберга и македонского министра иностранных дел Николы Димитрова.

Перед подписанием Столтенберг заявил, что это историческое событие. По его словам, премьер-министры Греции Алексис Ципрас и бывшей югославской республики Македония Зоран Заев продемонстрировали большое стратегическое видение и мужество, когда подписали соглашение о согласовании нового названия - Республика Северная Македония, чтобы урегулировать многолетний спор о названии Македонии.

Генсек НАТО подчеркнул, что Афины и Скопье внесли «жизненно важный вклад в региональную безопасность и стабильность». Он сказал, что это соглашение стало первым решающим шагом на пути к разблокированию вступления Скопье в Альянс.

Как сообщал УНИАН, ранее Афины и Скопье ратифицировали историческое соглашение о новом названии Македонии - Республика Северная Македония, которое поставило точку в 27-летнем споре, блокировавшем намерение Скопье присоединиться к НАТО и ЕС. Для того, чтобы новое название окончательно было утверждено, необходимо завершить все юридические процедуры.

Северная Македония может стать членом Альянса на июльском саммите НАТО.

8 января глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина может вступить в Альянс после Македонии.