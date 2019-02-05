Жизнь на воде: в Нидерландах становятся все популярнее плавучие дома (видео)
Большая часть территории Нидерландов находится ниже уровня моря. Поэтому голландцы постоянно борются с дефицитом земли и частыми подтоплениями.
Дома на воде - отличная альтернатива традиционному "наземном" жилью.
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Они располагаются на специальной плавучей платформе. Их можно легко перемещать с места на место с помощью лодки.
Плавучие дома собирают как конструктор на верфи и по воде доставляют на место. Дом должен погружаться в воду не более, чем на полтора метра. Также его высота от уровня воды не должна превышать 7,5 метров.
Дома на воде уникальны тем, что могут с легкостью передвигаться и формировать новые районы. Стоит один такой дом около 750 000 евро.