В России начались крупные учения ракетных войск

Об этом сообщает министерство обороны РФ, передает Би-би-си.

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В сообщении отмечается, что учения проходят от Тверской до Иркутской областей.

В них принимают участие более 30 ракетных полков.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в аннексированном Россией Крыму начались учения российских военнослужащих в составе бригады береговой охраны. В маневрах запланировано участие около 600 военных и 50 единиц боевой техники.