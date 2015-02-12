В России начались крупные учения ракетных войск
13:09, 12 февраля 2015Мир
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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России начали масштабные учения в 12 регионах страны.
REUTERS
Об этом сообщает министерство обороны РФ, передает Би-би-си.
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В сообщении отмечается, что учения проходят от Тверской до Иркутской областей.
В них принимают участие более 30 ракетных полков.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля в аннексированном Россией Крыму начались учения российских военнослужащих в составе бригады береговой охраны. В маневрах запланировано участие около 600 военных и 50 единиц боевой техники.
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