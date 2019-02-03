Будут следить за Ираном: Трамп решил оставить войска в Ираке

Президент США считает вторжение в Ирак "одной из величайших ошибок", но выходить из страны не собирается.

Президент США Дональд Трамп намерен оставить контингент в Ираке для того, чтобы следить за активностью Ирана в регионе.

Об этом он заявил в интервью одному из телеканалов, передает The Hill.

"У нас есть невероятная и дорогая военная база, построенная в Ираке. Она идеально расположена для того, чтобы наблюдать за всеми частями беспокойного Ближнего Востока", - заявил президент.

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По его словам, если в этом регионе будут разрабатывать ядерное оружие, то благодаря контингенту в Ираке они смогут об этом вовремя узнать.

Трамп давно критикует присутствие армии США на территории Ирака, называя это "одной из крупнейших ошибок", однако он и его подчиненные утверждают, что Иран может нанести серьезную угрозу для безопасности США.

В то же время он сообщил, что американский контингент в Ираке оставляют не для того, чтобы нанести удар по Ирану в случае необходимости. Сам Иран президент США назвал "террористическим государством номер один в мире". По его словам, США столкнулись со сложностями в различных районах Ближнего Востока именно из-за Ирана.

Как сообщал УНИАН, в январе Трамп заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии.

В феврале 2018 года США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой «Исламское государство».