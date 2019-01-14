Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии

Он также добавил, что на территории Сирии осталось небольшое количество боевиков ИГ.

Президент США Дональд Трамп в Twitter заявил, что американская сторона начинает вывод войск из Сирии. Читайте такжеСША направили к Сирии группу военных кораблей По его словам, США одновременно сражаются с оставшимися в САР боевиками террористической группировки «Исламское государство». Он также добавил, что на территории Сирии осталось небольшое количество боевиков ИГ. Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение «Исламского государства» останется приоритетом для США в Сирии.

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