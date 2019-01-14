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Трамп объявил о начале вывода войск США из Сирии

02:23, 14 января 2019
Мир
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США начинают вывод войск из Сирии / фото из открытых источников

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По его словам, США одновременно сражаются с оставшимися в САР боевиками террористической группировки «Исламское государство».

Он также добавил, что на территории Сирии осталось небольшое количество боевиков ИГ.

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что уничтожение «Исламского государства» останется приоритетом для США в Сирии.

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Теги: #Трамп#Сирия