США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой «Исламское государство».
Ою этом сообщает Associated Press.
Как сообщили два иракских официальных лица, возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ираке впервые за три года.
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Отмечается, что десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю.
Ссылаясь на иракского высокопоставленного чиновника, источники сообщают, что из Ирака будут отозваны 60% войск США.
Таким образом, из почти 8900 военнослужащих США (по состоянию на сентябрь 2017 года) в стране останется 4000 солдат, которые продолжат обучение иракских военных.
Ранее президент США Дональд Трамп во время еженедельного обращения к гражданам страны заявил, что западная коалиция отвоевала у боевиков почти всю захваченную ими территорию террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.