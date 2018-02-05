США начали вывод войск из Ирака

Возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ираке впервые за три года.

США начали выводить из Ирака войска после завершения активной фазы борьбы с террористический группировкой «Исламское государство».

Ою этом сообщает Associated Press.

Как сообщили два иракских официальных лица, возглавляемая США коалиция и правительство Ирака достигли соглашения о выводе войск из Ираке впервые за три года.

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Отмечается, что десятки американских солдат были перевезены из Ирака в Афганистан за последнюю неделю.

Ссылаясь на иракского высокопоставленного чиновника, источники сообщают, что из Ирака будут отозваны 60% войск США.

Таким образом, из почти 8900 военнослужащих США (по состоянию на сентябрь 2017 года) в стране останется 4000 солдат, которые продолжат обучение иракских военных.

Ранее президент США Дональд Трамп во время еженедельного обращения к гражданам страны заявил, что западная коалиция отвоевала у боевиков почти всю захваченную ими территорию террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран.