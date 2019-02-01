ООН считает основным подозреваемым в деле Хашкаджи саудовского принца

В Турции сейчас находится специальная докладчица ООН по внесудебным казням Агнес Калламар

Делегация ООН склонна считать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда основным подозреваемым в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Об этом в пятницу заявил советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN Turk.

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В Турции сейчас находится специальная докладчица ООН по внесудебным казням Агнес Калламар, которая расследует убийство Хашкаджи.

"Основным подозреваемым в убийстве (Хашкаджи, - ред.) делегация ООН видит наследного принца", - сказал он.

Отметим, Анкара сотрудничает с другими странами, чтобы расследование гибели Хашкаджи было проведено на уровне ООН.

Ранее сообщалось, что советника принца-наследника Саудовской Аравии Сауд аль-Кахтани уволили с должности главы медиацентра королевского суда после выдвижения против него обвинений в организации убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Но, он продолжает выполнять свои обязанности, не смотря на увольнение.

Напомним, что тело известного саудовского оппозиционного журналиста, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, было уничтожено в кислоте.

В Турции также есть материалы в деле об убийстве Хашкаджи, которые противоречат выводам прокуратуры Саудовской Аравии. В частности в Турции опровергли выводы саудовской прокуратуры о том, что журналист умер от смертельной дозы наркотиков.