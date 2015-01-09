Назарбаев обсудил ситуацию на Донбассе с Меркель и Путиным

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

В частности в ходе переговоров были обсуждены меры по урегулированию ситуации на востоке Украины в контексте возможной в ближайшее время встречи глав Украины, России, Германии и Франции в Астане.

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«Лидеры двух государств подчеркнули необходимость неуклонной реализации Минских договоренностей всеми задействованными сторонами, что будет способствовать быстрейшему мирному урегулированию и укреплению доверия», – отмечается в сообщении

Кроме того, Назарбаев также обсудил ситуацию в Украине с президентом России Владимиром Путиным.

Украина, Россия, Германия и Франция обсуждают возможность проведения в Астане встречи в «нормандском формате».

Сегодня руководители МИД соответствующих стран провели телефонный разговор. Следующая встреча министров в «нормандском формате» состоится в Берлине 12 января.

5 января Франция и Германия поставили под сомнение, что четырехсторонняя встреча по урегулированию конфликта в Украине состоится на будущей неделе в столице Казахстана. Эти заявления прозвучали в то время, когда представители Украины, России, Франции и Германии встретились в Берлине, чтобы обсудить усилия по прекращения конфликта на Донбассе.

Раньше президент Петр Порошенко заявил, что 15 января в столице Казахстана Астане состоится встреча руководителей Украины, России, Германии и Франции относительно урегулирования ситуации на Донбассе.

После этого в администрации президента Казахстана подтвердили готовность провести встречу в «нормандском формате».