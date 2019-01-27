Разломанные скамейки и десятки погибших: на Филиппинах в католическом соборе произошел теракт

Первая бомба взорвалась в середине собора, а потом взорвалась другая взрывчатка за пределами здания.

Две бомбы взорвались в католическом соборе во время воскресной мессы на юге Филиппин, на острове Минданао в городе Джоло, где активизировались мусульманские боевики.

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Как сообщает Associated Press, погиб по крайней мере 21 человек, ранены более 70.

Первая бомба взорвалась в середине собора города Джоло в провинции Сулу, а потом взорвалась другая взрывчатка за пределами здания, когда полиция начала реагировали на атаку, сообщили правоохранители. Взрывы повредили главный зал, исполосовав скамейки и повалив входные и другие двери.

Полиция сообщила, что погиб по крайней мере 21 человек, 71 – ранен. Среди погибших было 14 гражданских лиц и семь солдат, заявил главный инспектор Грациано Миярес, директор полиции автономного округа в мусульманском Минданао.

Пока что ни одна организация не взяла на себя ответственность за теракт.