В столице Сирии произошел взрыв: есть погибшие и раненые
В одном из районов столицы Сирии Дамаске в воскресенье утром произошел сильный взрыв.
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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Al Jazeera.
По предварительным данным, взрыв произошел возле военного разведывательного управления в Дамаске.
"Взрыв произошел недалеко от отделения безопасности на юге города. Есть несколько убитых и раненых, но мы не смогли сразу проверить потери", - говорится в заявлении Сирийского центра по правам человека.
Пока неясно, был ли взрыв вызван заложенной бомбой или нападением террориста-смертника, после взрыва началась стрельба.
Сирийское государственное телевидение заявило, что взрыв является "террористическим актом". Также сообщается, что все дороги, ведущие к месту взрыва, перекрыты.
Подобные атаки в Дамаске стали редкостью с тех пор, как сирийские правительственные силы захватили последние удерживаемые повстанцами районы и пригороды столицы в прошлом году.