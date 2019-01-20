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В столице Сирии произошел взрыв: есть погибшие и раненые

14:17, 20 января 2019
Мир
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В Дамаске произошел взрыв / фото flickr.com

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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Al Jazeera.

По предварительным данным, взрыв произошел возле военного разведывательного управления в Дамаске.

"Взрыв произошел недалеко от отделения безопасности на юге города. Есть несколько убитых и раненых, но мы не смогли сразу проверить потери", - говорится в заявлении Сирийского центра по правам человека.

Пока неясно, был ли взрыв вызван заложенной бомбой или нападением террориста-смертника, после взрыва началась стрельба.

Сирийское государственное телевидение заявило, что взрыв является "террористическим актом". Также сообщается, что все дороги, ведущие к месту взрыва, перекрыты.

Подобные атаки в Дамаске стали редкостью с тех пор, как сирийские правительственные силы захватили последние удерживаемые повстанцами районы и пригороды столицы в прошлом году.

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Теги: #Сирия#взрыв в Дамаске