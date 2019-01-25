Washington Post: Россию аж трясет от потери Венесуэлы и миллиардов долларов, вложенных в нее

Москва годами работала над тем, чтобы превратить южноамериканскую страну в свой форпост под боком США.

Россия инвестировала многие годы усилий и миллиарды долларов, чтобы превратить Венесуэлу в одного из своих ближайших союзников в Западном полушарии. А с четверга Москву трясет от перспективы, что все ее инвестиции могут развеяться, как дым.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал события в Каракасе «квазипереворотом». Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что оппозиция, которая выступает против президента Николаса Мадуро, стала «пешкой в чужих очень грязных руках и преступной игре». Кремль после телефонного разговора Владимира Путина с венесуэльским диктатором заявил, что «деструктивное внешнее вмешательство» в дела Венесуэлы «грубо нарушает фундаментальные нормы международного закона».

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Даже по российским стандартам это был день разъяренных комментариев, в которых США выставлялись в образе зловещего кукловода, который незаконно валит режимы по всему миру. Но за этой яростью стоит неприятная реальность: многомиллиардная ставка в развитии российского влияния в Латинской Америке неожиданно превратилась в провал.

По словам исследователя Института Латинской Америки российской Академии наук Дмитрия Розенталя, дальнейшая нестабильность может увеличить риск того, что Россия потеряет все инвестиции в венесуэльскую экономику. А они, по его мнению, достигает круглой суммы в 25 миллиардов долларов.

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Если лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого США признали временным президентом Венесуэлы, закрепит за собой власть, политические и военные контакты между Москвой и Каракасом точно сократятся. Однако, ключевой вопрос, по мнению Розенталя, все еще остается без ответа. А именно как резко Гуайдо откажется от пророссийской политики Мадуро.