Враждебность россиян к США и Евросоюзу бьет рекорды - опрос
08:54, 10 февраля 2015Мир
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По последним опросам Левада-центра, число негативно настроенных к США граждан РФ выросло до 81% (еще год назад было 44%), а число тех, кто называет отношения между Россией и США враждебными, за год увеличилось больше чем в 10 раз (с 4 до 42%).
Большинство россиян негативно настроены по отношению к Западу / ervix.livejournal.com
Европа менее вызывает враждебность россиян. К ЕС плохо относятся "только" 71%граждан РФ. При этом 40% еще считают, что России необходимо укреплять отношения с Евросоюзом, а 36% за то, чтобы полностью дистанцироваться от Европы, сообщает ZN.ua.
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Почти вдвое уменьшилось количество тех, кто продолжает считать Россию одной из самых влиятельных стран мира. Если такой ее считали год назад 45% россиян, то в этом году только 27%.
Предыдущий опрос Левада-центра показал, что влияние санкций уже ощутили 79% россиян, а серьезные финансовые трудности уже испытывают 47% граждан РФ.
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