Враждебность россиян к США и Евросоюзу бьет рекорды - опрос

Европа менее вызывает враждебность россиян. К ЕС плохо относятся "только" 71%граждан РФ. При этом 40% еще считают, что России необходимо укреплять отношения с Евросоюзом, а 36% за то, чтобы полностью дистанцироваться от Европы, сообщает ZN.ua.

Читайте такжеЗа год плохо относящихся к Украине россиян стало в три раза больше - опрос

Почти вдвое уменьшилось количество тех, кто продолжает считать Россию одной из самых влиятельных стран мира. Если такой ее считали год назад 45% россиян, то в этом году только 27%.

Предыдущий опрос Левада-центра показал, что влияние санкций уже ощутили 79% россиян, а серьезные финансовые трудности уже испытывают 47% граждан РФ.