Почти 70% россиян выступают против введения войск РФ в Украину - опрос

Большинство россиян не одобряют военное вмешательство в ситуацию, которая возникла на востоке Украины.

Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Две трети наших сограждан (65%) уверены – Россия заинтересована в "замораживании" вооруженного конфликта на востоке Украины, пусть и ценой уступок и финансовых потерь. Только 17% участников опроса полагают, что наша страна стоит на позиции "война до победного конца" (среди сторонников непарламентских партий – 29%)", - говорится в отчете.

Читайте также70% россиян считают, что РФ должна продолжать свою «политику» в Украине - опрос

При этом 67% опрошенных считают нецелесообразным вводить российские войска для прекращения боевых действий в Украине. С этим в равной мере согласна молодежь (68% от 18 до 24 лет) и пожилые люди (68%), москвичи, петербуржцы (63%) и жители малых городов (64%). Обратного мнения придерживаются 20% респонеднтов.

Какую позицию занять России в отношении к террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", согласно опросу, многие затрудняются ответить. Если 29% считают необходимым признать их как независимые государства, то 28% полагают, что в сложившихся обстоятельствах следует соблюдать нейтралитет. За принятие их в состав РФ выступают 16% опрошенных. Помочь "ДНР" и "ЛНР" расширить "автономию", оставаясь в составе Украины, предлагают 12%. По-прежнему невелика доля тех, кто высказывается за восстановление контроля над данными территориями со стороны киевских властей – лишь 2% полагают, что российская сторона должна этому способствовать.

70% респондентов уверены, что российские власти осуществляют поддержку "ДНР" и "ЛНР" в интересах большинства россиян: всего общества (36%) или, по крайней мере, большей его части (34%). О том, что эти действия выгодны некоему меньшинству или узкой группе лиц говорят немногие (11% и 5%, соответственно).

Читайте такжеРоссиян больше волнует ухудшение условий жизни, чем конфликт с Украиной – опрос

Большинство россиян (75%) высказываются за продолжение оказания гуманитарной помощи жителям восточной Украины, несмотря на необходимость выделения на это средств из федерального бюджета. «Против» выступают 15% (среди не одобряющих работу президента Путина – 25%, среди сторонников ЛДПР – 22%).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24-25 января 2015 г. Опрошено 1600 человек в 132 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.