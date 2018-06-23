Bloomberg удалил скандальную карту с Украиной без Крыма

Издание добавило примечание "Исправлено: удалена карта с ошибками".

Авторитетное издание Bloomberg, которое в своей статье опубликовало карту мира, на которой Крым не был отнесен к Украине, удалил скандальную карту из публикации.

Публикация была отредактирована 22 июня в 21.34. Издание добавило примечание "Исправлено: удалена карта с ошибками".

Читайте также"Каждый может ошибиться": The Times извинилась за карту с "российским" Крымом

Напомним, издание Bloomberg опубликовало в своей статье "развивающиеся Рынки сталкиваются с политическим вызовом: Руководство по выборам" карту мира, на которой оккупированный Россией полуостров Крым не принадлежит Украине.

На карте, где Украина обозначена желтым цветом (как страна в которой выборы должны состояться в 2019 году), полуостров имеет светло-серый цвет. В свою очередь Россия обозначена темно-серым, как страна, в которой выборы уже состоялись.

Это сразу вызвало реакцию официального Киева. В частности, Посольство Украины в США в социальных сетях призвало исправить ошибку.