Экс-депутат Госдумы рассказал, чего хочет Путин от Японии в обмен на часть Курил

При этом он отметил, что добиться от премьер-министра Японии слов "компромисс" или "размен" трудно.

Президент России Владимир Путин хочет, чтобы Япония помогла ему ослабить западные санкции. Ради этого он готов пожертвовать двумя из четырех подконтрольных РФ Курильскими островами.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, передает «Обозреватель». По его словам, Кремлю будет очень непросто добиться дружбы с Токио.

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Политик отметил, что мнение простых россиян в вопросе передачи островов особой роли не будет играть. По его словам, российское телевидение "объяснит людям, что речь идет о двух скалах, которые не имеют принципиального значения и на которых никто не живет".

"Эти два острова имеют значение только потоками миграции рыбы. Эта скала — как у Украины был спорный с Румынией остров Змеиный, который имел значение только для территориальных вод, чтобы потом добывать там нефть и газ. Для России это то же самое. Никто там не живет, военного значения нет, но земля лишней не бывает. Я думаю, что исторически вопрос будет решен компромиссом — с четырех островов два маленьких отдадут Японии, а два больших останутся за Россией", — считает Пономарев.

"Вопрос в том, что Путин хочет что-то выторговать за это, он хочет иметь Японию союзником против западных санкций", — подчеркнул он.

Российский оппозиционер считает, что Япония не станет признавать аннексированный Крым российским, чтобы не обострять собственные территориальные споры с Китаем. Но прорвать санкционную блокаду японцы вполне могут.

"Думаю, что вокруг этого ведется торговля. Но здесь все накладывается на чисто японский национальный характер. Самураи — люди негибкие. Добиться от Абэ (премьер-министр Японии Синдзо Абэ – ред.) слов "компромисс" или "размен" трудно. Абэ скажет — вы сначала дайте острова, а потом будем говорить", — отметил Пономарев.