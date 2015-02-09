Генерал Кларк назвал сильнейшее оружие против российской агрессии

Об этом в интервью ТСН заявил бывший командующий силами НАТО в Косово, американский генерал в отставке Уэсли Кларк.

"То, что я бы советовал: украинское правительство должно быть очень хорошо организованным, пропускать через себя очень много информации прежде, чем делать какие-то заявления, действия должны быть хорошо управляемые и координированные. И еще: самое сильное оружие - сила правды. Публичная информация", - сказал Кларк.

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Бывший командующий силами НАТО в Косово считает, что российский народ понимает, что вся кампания агрессии в отношении Украины исходит от Владимира Путина, и что если бы не он, россияне ее не поддержали бы.

Поэтому Уэсли Кларк призывает украинцев объяснять своим российским родственникам, что на самом деле происходит в Украине.

"Я бы хотел и вдохновить, и попросить украинцев, которые имеют родственников в России, о персональных переговорах, персональных разговорах, даже несмотря на весь негатив. Каждый день вы должны объяснять, что вы видите", - сказал Кларк.