В ПАСЕ переизбрали президента

Лилиан Мори-Паскье занимает должность президента ПАСЕ с 25 июня 2018 года.

Представительница Швейцарии Лилиан Мори-Паскье переизбрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом говорится в официальном сообщении ПАСЕ в микроблоге Twitter.

"Поздравление Лилиан Мори-Паскье, которую только что переизбрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Море-Паскье занимает должность президента ПАСЕ с 25 июня 2018 года, после того как в отставку был отправлен предыдущий президент Микеле Николетти.

Море-Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года. Она - четвертая женщина, которая заняла этот пост.

Как известно, парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.