В ПАСЕ переизбрали президента
Представительница Швейцарии Лилиан Мори-Паскье переизбрана президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Об этом говорится в официальном сообщении ПАСЕ в микроблоге Twitter.
"Поздравление Лилиан Мори-Паскье, которую только что переизбрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в сообщении.
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Справка УНИАН. Море-Паскье занимает должность президента ПАСЕ с 25 июня 2018 года, после того как в отставку был отправлен предыдущий президент Микеле Николетти.
Море-Паскье стала 32-м президентом ПАСЕ и вторым представителем Швейцарии на этой должности с 1949 года. Она - четвертая женщина, которая заняла этот пост.
Как известно, парламентская ассамблея Совета Европы 24 января в рамках зимней сессии в Страсбурге проведет срочные дебаты по ситуации в Азовском море и Керченском проливе.