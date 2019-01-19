Новым председателем ХСС стал премьер-министр Баварии Маркус Зедер

Кандидатуру 51-летнего премьер-министра Баварии Маркуса Зедера поддержали более 87 процентов делегатов съезда Христианско-социального союза в Мюнхене.

Участники съезда баварской консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) избрали своим новым председателем 51-летнего премьер-министра Баварии Маркуса Зедера.

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Кандидатуру Зедера поддержали в субботу, 19 января, более 87 процентов присутствующих на съезде делегатов, сообщает Reuters. До сих пор баварских партнеров Христианско-демократического союза (ХДС) канцлера Ангелы Меркель возглавлял нынешний министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеегофер. 69-летний Зеегофер стоял у руля баварской партии с октября 2008 года. Тогда за него проголосовало не более 90% делегатов съезда консервативной политсилы.

На этот раз Зеегофер сам предложил кандидатуру Зедера, который долгое время считался его главным конкурентом. Зедер был единственным кандидатом на должность председателя ХСС.

В то же время сам новоизбранный глава баварских консерваторов заверил, что будет стремиться искать поддержки и среди немецких граждан с миграционным происхождением. Об этом Зедер заявил сразу после своего избрания. "Баварцем становишься не с рождения, а благодаря позиции и убеждениям", - сказал политик, которого цитирует Reuters. Он также настоял на необходимости "открыть новую страницу" в отношениях между ХСС и ХДС, на которых недавно сказались значительные разногласия в вопросе разрешения кризиса беженцев.

Как сообщалось, еще 11 ноября Зеегофер объявил, что откажется от должности главы ХСС. Это заявление прозвучало на фоне неутешительных результатов, полученных баварскими консерваторами на выборах в земельный парламент Баварии в середине октября 2018 года.