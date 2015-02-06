Олланд и Меркель покинули Кремль и едут в аэропорт

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров РФ, Франции и Германии в Кремле, пишет РИА Новости.

"В настоящий момент переговоры закончены, и наши гости едут в аэропорт", — сказал Песков.

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В Москве завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель по урегулированию конфликта в Украине, проходившие более пяти часов.