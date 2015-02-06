Олланд и Меркель покинули Кремль и едут в аэропорт
23:47, 06 февраля 2015Мир
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Франсуа Олланд и Ангела Меркель покинули Кремль и отправились в аэропорт, чтобы уехать из российской столицы
REUTERS
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров лидеров РФ, Франции и Германии в Кремле, пишет РИА Новости.
"В настоящий момент переговоры закончены, и наши гости едут в аэропорт", — сказал Песков.
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В Москве завершились переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель по урегулированию конфликта в Украине, проходившие более пяти часов.
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