Райс: США намерены наращивать давление на Россию из-за Украины

Об этом заявила в пятницу помощник президента по национальной безопасности Сюзан Райс, сообщает РИА Новости.

”Мы продолжим наращивать давление, до тех пор, пока Россия решительным образом не изменит свой курс”, - сказала она, выступая в вашингтонском Институте имени Брукингса.

Она также отметила, что США ”предоставляют жизненно важную поддержку Украине”.

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Райс подчеркнула, что Вашингтон ”укрепляет альянс с Европой, заверяя в поддержке восточноевропейских партнеров, а также инвестируя и модернизируя НАТО”.

Ранее Райс заявила, что США стали основной движущей силой в оказании давления на Россию в связи с кризисом в Украине.