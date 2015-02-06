Райс: США намерены наращивать давление на Россию из-за Украины
23:19, 06 февраля 2015Мир
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США намерены и впредь наращивать давление на Россию в связи с ситуацией в Украине.
США намерены наращивать давление на Россию из-за Украины / zr.ru
Об этом заявила в пятницу помощник президента по национальной безопасности Сюзан Райс, сообщает РИА Новости.
”Мы продолжим наращивать давление, до тех пор, пока Россия решительным образом не изменит свой курс”, - сказала она, выступая в вашингтонском Институте имени Брукингса.
Она также отметила, что США ”предоставляют жизненно важную поддержку Украине”.
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Райс подчеркнула, что Вашингтон ”укрепляет альянс с Европой, заверяя в поддержке восточноевропейских партнеров, а также инвестируя и модернизируя НАТО”.
Ранее Райс заявила, что США стали основной движущей силой в оказании давления на Россию в связи с кризисом в Украине.
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