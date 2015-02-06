Der Spiegel: Россия заблокировала полеты Бундесвера в Афганистан

В статье Маттиаса Гебауэра под названием «Россия заблокировала полеты Бундесвера в Афганистан», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что политический кризис между странами НАТО и Россией, очевидно, имеет последствия для Бундесвера (вооруженные силы ФРГ). Согласно информации, полученной от SPIEGEL ONLINE, Россия уже дважды в этом году блокировала военные полеты Бундесвера в Афганистан, поскольку маршрут полета для солдат пролегал через Россию.

Несмотря на установленную рутину в военных перевозках, на 2015 год Россия не дала общего разрешения на перелеты Бундесвера. В результате, самолет войсковой авиации типа A310 не смог вылететь из Кельна15 и 26 января, как было запланировано, для смены состава в немецком лагере в Мазари-Шариф на севере Афганистана.

Официально Москва называет отказ технической ошибкой и халатностью должностных лиц низшего звена. В руководстве Бундесвера речь шла о намеренной провокации Москвы из-за продолжающегося кризиса в Украине и критических высказываний НАТО в адрес России. В конце концов, пересылка и выдача документов – рутина, повторяющаяся на протяжении многих лет.

«В сложной ситуации россияне хотят показать, что у них также есть средства для оказания давления», говорится в заявлении команды после блокирования полетов.

Ситуация нормализовалась

После переговоров ситуация на время успокоилась. 3 февраля Россия предоставила общее разрешение военным летчикам на перелеты над Россией, заявку на которое Германия подала еще в конце прошлого года. В четверг утром снова можно было свободно лететь в Афганистан.

Выдача разрешений на полеты Бундесвера или самолетов с немецкими министрами – это обычная практика – в мирное время. После заявления о готовности к полету, «дипломатическое разрешение», так официально называется разрешение на перелеты, как правило, выдается в кратчайшие сроки.

В случае самолетов Бундесвера, все было по-другому: на каждый полет было запланировано примерно 250 солдат, которые должны были лететь в Афганистан в учебных целях, половина из них – солдаты Бундесвера.

Разрешения на полеты как средство политического давления

Несмотря на возможные провокации со стороны россиян, Бундесвер все же доставил своих солдат в Афганистан в январе. В качестве «временного альтернативного решения», согласно внутренним документам военных, дважды был взят в аренду датский чартерный самолет. С небольшим опозданием он доставил солдат в гражданской одежде в Гиндукуш.

С точки зрения Москвы, разрешения на полеты – средство политического давления. Несколько месяцев назад правительство пригрозило, что ограничит транзит западных авиалайнеров через Россию или даже полностью запретит. Такая мера повлияла бы почти на все рейсы из Европы в Азию.

В дипломатических кризисах такие разрешения часто используют для насмешек. Так, в 2011 году Иран отказал в перелете самолета канцлера, Ангеле Меркель и ее делегации пришлось потратить часы на ожидание. В прошлом году, Польша запретила перелет российскому министру обороны из-за конфликта в восточной Украине

Отказ россиян, возможно, связан со все более резким тоном Берлина в отношении Москвы. Если в начале украинского кризиса федеральное правительство всегда оставалось умеренным и готовым к переговорам, то в настоящее время оно все более открыто обвиняет президента Владимира Путина в агрессии на востоке Украины.