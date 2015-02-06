Китай выступает против встреч Далай-ламы с иностранными лидерами

Китай выступает против того, чтобы главы иностранных государств встречались с духовным лидером Тибета Далай-ламой. С таким заявлением выступило китайское министерство иностранных дел, передает BBC.

Заявление китайских властей прозвучало через день после молитвенного завтрака в Вашингтоне, на котором присутствовал президент США Барак Обама и Далай-лама.

Обама тепло приветствовал лидера тибетских буддистов, но личной встречи между ними не было.

Пресс-секретарь китайского МИД Хун Лэй на ежедневном брифинге также заявил, что Китай выступает против вмешательства других стран в дела Китая.

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Власти Китая обвиняют Далай-ламу в сепаратизме и критически относятся к любой встрече духовного лидера с политиками или религиозными деятелями.

Пекин утверждает, что Далай-лама выступает за независимость Тибета, который Китай считает своей территорией. Далай-лама говорит, что не настаивает на независимости и готов согласиться на автономию Тибета в составе Китая, при условии, что эта автономия будет настоящей.

Тибет был присоединен к Китаю в результате скоротечного военного конфликта в 1950 году. В течение нескольких лет регионом продолжали управлять традиционные буддийские власти.