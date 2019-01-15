Армия США хочет изучить насекомых для разработки боевого искусственного интеллекта

Военных интересует, как такие крошечные и простые организмы могут успешно анализировать внешние факторы и адекватно на них реагировать.

Исследовательское подразделение Пентагона хочет выяснить, как определенные виды насекомых могли бы помочь в разработке новых технологий, связанных с искусственным интеллектом.

Военные США уже давно экспериментируют с новыми приложениями на основе ИИ: от ракетных систем до роев беспилотников. Но в последнее время они сосредоточились на попытках понять, как сложность природы может помочь сформулировать стратегии для боевых условий, пишет Newsweek.

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Для этого Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) обнародовало приглашение для ученых подавать «концепции инновационных базовых исследований, которые касаются новых вычислительных платформ и стратегий, основанных на базе впечатляющих вычислительных возможностей очень мелких летучих насекомых».

«Природа заставила этих насекомых к радикальной миниатюризации и энергоэффективности. Некоторые из них имеют лишь несколько сотен нейронов в компактном форм-факторе, но при этом они поддерживают базовую функциональность», - говорится в сообщении DARPA.

«Более того, эти организмы способны достоверно демонстрировать повышенную субъективность опыта, что расширяет поисковую таблицу ответов для потенциального решения релевантных проблем, связанных с искусственным интеллектом», - пояснили в ведомстве.

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В DARPA считают, что изучение насекомых может привести к созданию возможностей ИИ делать выводы, обобщать и абстрагировать проблемы систематическим или даже совершенно новым способом для поиска решений. Позже в ведомстве пояснили, что проект «Микро-мозг» создан для того, чтобы выяснить, «поможет ли понимание чрезвычайно интегрированной сенсорики и нервных систем у миниатюрных насекомых разработать меньшие, более легкие и более энергоэффективные системы искусственного интеллекта».