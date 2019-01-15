ИГИЛ захватила город в Нигерии
10:47, 15 января 2019Мир
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Город Ранн полностью перешел в руки боевиков, правительственные силы его покинули.
Террористы вторглись в Ранн / фото Vimeo jimbonumber9
На северо-востоке Нигерии связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) боевики захватили город Ранн.
Об этом сообщили источники в нигерийской службе безопасности, передает Reuters. Часть зданий в городе уничтожена, местные жители оставляют свои дома.
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Согласно источникам агентства, город полностью перешел в руки боевиков, правительственные силы покинули населенный пункт.
Уточняется, что город захватили силы Исламского государства Западной Африки (ISWA) - группировка, отколовшаяся в 2015 году от радикальных исламистов "Боко Харам". Группа принесла присягу ИГИЛ.
Ранее США направили к Сирии группу военных кораблей.
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