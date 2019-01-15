ИГИЛ захватила город в Нигерии

Город Ранн полностью перешел в руки боевиков, правительственные силы его покинули.

На северо-востоке Нигерии связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ) боевики захватили город Ранн.

Об этом сообщили источники в нигерийской службе безопасности, передает Reuters. Часть зданий в городе уничтожена, местные жители оставляют свои дома.

Читайте такжеТрамп объявил о начале вывода войск США из Сирии

Согласно источникам агентства, город полностью перешел в руки боевиков, правительственные силы покинули населенный пункт.

Уточняется, что город захватили силы Исламского государства Западной Африки (ISWA) - группировка, отколовшаяся в 2015 году от радикальных исламистов "Боко Харам". Группа принесла присягу ИГИЛ.

Ранее США направили к Сирии группу военных кораблей.