The Guardian: НАТО начинает уставать от конфронтации с беспощадным Путиным

Об этом пишет Ян Трейнор в своей статье, которая называется «НАТО начинает уставать от конфронтации с беспощадным Путиным», опубликованной в британской газете The Guardian.

Комитеты и рабочие группы, саммиты и консенсусы, конфликты и компромиссы, армии представителей глав государств, взбирающиеся на политические горы в попытке договориться о том, что нужно делать. Международная демократия не предполагает быстрых, надежных и эффективных действий.

У диктаторов или авторитарных режимов дела обстоят по-другому. Щелкнуть выключателем, потянуть рычаг, и зачастую все происходит очень быстро. Это одна из причин, почему соревнование Путин-против-Европы в Украине такое однобокое; почему одна сторона действует, а вторая изо всех сил пытается реагировать; почему одна сторона все время на шаг впереди, а другая отстает, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Через шесть месяцев после того как Кремль ошеломил Европу захватом земель в Украине, на саммите НАТО в Уэльсе представили идеи того, как усилить безопасность в Восточной Европе. На протяжении более двух десятилетий Альянс мучили сомнениями по поводу его дальнейшей необходимости. В холодной войне победу одержали, а в чем теперь его смысл?

Путин подарил военным стратегам в Монсе и армии бюрократов в Брюсселе новую жизнь. Основная цель НАТО – противостоять и сдерживать Россию – была недавно узаконена.

На саммите было решено развертывать передовые силы НАТО, более 5 тыс. человек, в Польше и странах Балтии за короткий промежуток времени: небольшие подразделения специальных сил в течение нескольких часов, а большие силы подкрепления в течение нескольких дней, при первых признаках проблем.

Это было шесть месяцев назад. Но после сентябрьского саммита эти планы атрофировались, увязли в бесконечных обсуждениях о том, кто и что, где и когда должен делать. Кто будет платить за это? Откуда будет поступать оборудование? Будут ли американцы помогать европейцам, чтобы облегчить их ношу? Кто будет командовать?

Министры иностранных дел стран-членов НАТО встретились в Брюсселе в декабре, чтобы разложить по полочкам общую концепцию. Европейские послы жаловались на то, что прогресс происходит со скоростью улитки. На прошлой неделе они сообщили, что практически ничего не изменилось. В четверг должна состояться встреча министров обороны Альянса, во время которой они предположительно должны ускорить процесс развертывания, договориться о точном количестве и составе сил, а также о том, на кого лягут расходы. «Платить будет потерпевшая сторона», – сказал высокопоставленный чиновник НАТО, то есть участники будут платить каждый за себя.

Но если в Уэльсе страны-члены НАТО показали свою решимость, то сейчас уже появились признаки усталости. Выступая в Вашингтоне, Виктория Нуланд, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, ответственная за Европу, сказала, что все 28 стран-членов НАТО должны принимать участие.

«Все союзники по НАТО должны продолжать вносить свой вклад в заверяющие миссии на суше, в море и в воздухе вдоль всей восточной границы НАТО. Все должны внести свой вклад в создание новых передовых сил НАТО, что даст нам возможность быстрее направлять их в горячие точки, и мы должны создать командные центры во всех шести прифронтовых государствах как можно скорее», – сказала она. «Все союзники должны помогать, насколько они могут. Некоторые правительства уже пятятся назад».

В четверг министры обороны, как ожидается, примут решение о быстром создании небольших базовых подразделений в шести странах – трех прибалтийских республиках, Польше, Румынии и Болгарии. Но количество военных, которое планировалось изначально, уже сократилось со 100 до 40 в каждой стране, при этом принимающая страна должна обеспечить половину этого контингента, вторая половина будет многонациональной.

Высокопоставленные чиновники также говорят, что бригады будут развернуты и заработают на полную силу, вероятно, только в 2017 г. Это довольно долго, учитывая, что на восточном фланге НАТО происходит небольшая война. Тринадцать лет назад, удовлетворенный тем, что противостояние Запада и Востока на самом деле завершилось, НАТО оставил в стороне сложный и утонченный диапазон планирования, благодаря которому он постоянно находился в состоянии готовности в Европе на протяжении холодной войны. Это сложно будет возродить.

С тех пор транспортное снабжение и состояние технической инфраструктуры ухудшилось. Например, довольно проблематично перебросить тяжелую бронетехнику и танки с центра Европы до российских границ в Балтике по той простой причине, что ширина железнодорожных путей в Германии не соответствует необходимой ширине.

Такая расслабленная, половинчатая, бюрократическая реакция на жестокость Кремля сопровождается на Западе наигранным удивлением, когда русские не играют по правилам и ведут грозную войну современного типа, «гибридную войну», к которой нужно привыкнуть – телевидение, быстрые опровержения, военизированные формирования, специальные подразделения без формы, предоставление финансовой помощи, оружия и техники местным союзникам, правдоподобные отрицания причастности, выращивание и подкуп политических троянских коней в лагере противника в Европе.

В этом нет ничего нового, кроме того что были задействованы более современные инструменты. Слободан Милошевич в Сербии практиковал все эти темные искусства в 1990 году. КГБ пользовалось этим десятилетиями. Как сказал высокопоставленный чиновник НАТО: «Коминтерн делал все это в 1920 г.».

Посмотрите на пропагандистскую войну. Как будто Путин только что заставил появиться как по волшебству команду пропагандистов. На самом деле он систематически уничтожал независимое российское телевидение в течение нескольких месяцев президентской кампании в 2000 г., особенно после катастрофы подводной лодки «Курск» в Арктике в августе того же года. Двум главным телевизионным магнатам, Борису Березовскому и Владимиру Гусинскому, пришлось отказаться от своих медиа-империй и бежать из страны.

Сейчас Путин тратит сотни миллионов долларов на развлекательные телешоу в стиле Сильвио Берлускони, которые подаются на экраны вперемешку с беспощадной антизападной и анти-украинской пропагандой.

Что в ответ? Много раздумий о «стратегических коммуникациях». НАТО даже создал специальное подразделение, задача которого, разобраться, как бороться с российской пропагандой. Внутри ЕС подобные планы есть у Латвии и Эстонии; правительства Великобритании и дани направили письма в Европейскую комиссию. Голландцы выделили полмиллиона евро на финансирование своего проекта. Были вовлечены и неправительственные организации. Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам, получила указания разобраться с тем, как бороться с российской пропагандой.

«Это непрерывная ложь и искажение фактов. Это отвратительно. Пропаганда – морально предосудительна и редко бывает эффективной», – сказал латвийский чиновник, который занимается медиа-проектами. Но телевиденье Путина, подобно Fox TV, весьма эффективно. Запад не понимает, как противостоять тому, что Нуланд назвала «новой и мерзкой пропагандистской кампанией на наших радиоволнах и в наших общественных местах, которая финансируется из-за рубежа».

«Все понимают, что с этим нужно что-то делать», – сказал латвийский чиновник. «Но что? Этот вопрос сейчас обсуждают».