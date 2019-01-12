В центре Парижа прогремел взрыв (фото)
В пекарни в центре Парижа 12 января прогремел взрыв. Местные медиа сообщают о раненых, однако их количество пока неизвестно.
Взрыв произошел около 9 утра на улице Тревиз в центре города, сообщает издание The National.
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В результате взрыва несколько человек получили ранения, отмечает телеканал BFMTV. Сначала в пекарне начался пожар, после чего произошел сильный взрыв.
#explosion#Paris9 rue de Trévise pic.twitter.com/IuXSor9tdP— matthieucroissandeau (@croissandeau) January 12, 2019
По данным полиции, взрыв произошел на улице Тревиз в магазине хлебобулочных изделий. По предварительным данным причиной инцидента стала утечка газа.
🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d'une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours— Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019
На место прибыли аварийные службы, отметило издание The National.
На обнародованных фото заметно пламя в здании и разбросаны обломки здания на дороге.
Полиция посоветовала жителям избегать зоны аварии и оставить место для проезда скорой помощи.
Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA— Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019
Как сообщал УНИАН, в начале января по всей Франции возобновились акции протеста «желтых жилетов». В акции принимают участие около 50 тысяч человек. В Париже протесты превратились в уличные беспорядки, которые привели к столкновениям с полицией.