В центре Парижа прогремел взрыв (фото)

На месте работают спасатели и пожарные, а полиция просит жителей и гостей города избегать этого района.

В пекарни в центре Парижа 12 января прогремел взрыв. Местные медиа сообщают о раненых, однако их количество пока неизвестно.

Взрыв произошел около 9 утра на улице Тревиз в центре города, сообщает издание The National.

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В результате взрыва несколько человек получили ранения, отмечает телеканал BFMTV. Сначала в пекарне начался пожар, после чего произошел сильный взрыв.

По данным полиции, взрыв произошел на улице Тревиз в магазине хлебобулочных изделий. По предварительным данным причиной инцидента стала утечка газа.

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d'une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) January 12, 2019

На место прибыли аварийные службы, отметило издание The National.

На обнародованных фото заметно пламя в здании и разбросаны обломки здания на дороге.

Полиция посоветовала жителям избегать зоны аварии и оставить место для проезда скорой помощи.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA — Emily Molli (@MomesMolli) January 12, 2019

Как сообщал УНИАН, в начале января по всей Франции возобновились акции протеста «желтых жилетов». В акции принимают участие около 50 тысяч человек. В Париже протесты превратились в уличные беспорядки, которые привели к столкновениям с полицией.