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В центре Парижа прогремел взрыв (фото)

11:14, 12 января 2019
Мир
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В центре Парижа прогремел мощный взрыв / фото twitter.com/croissandeau

Взрыв произошел около 9 утра на улице Тревиз в центре города, сообщает издание The National.

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В результате взрыва несколько человек получили ранения, отмечает телеканал BFMTV. Сначала в пекарне начался пожар, после чего произошел сильный взрыв.

По данным полиции, взрыв произошел на улице Тревиз в магазине хлебобулочных изделий. По предварительным данным причиной инцидента стала утечка газа.

На место прибыли аварийные службы, отметило издание The National.

На обнародованных фото заметно пламя в здании и разбросаны обломки здания на дороге.

Полиция посоветовала жителям избегать зоны аварии и оставить место для проезда скорой помощи.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб / фото t.me/lentachold

Как сообщал УНИАН, в начале января по всей Франции возобновились акции протеста «желтых жилетов». В акции принимают участие около 50 тысяч человек. В Париже протесты превратились в уличные беспорядки, которые привели к столкновениям с полицией.

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Теги: #взрыв#Париж#Франция