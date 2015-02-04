15 сенаторов США просят Обаму оказать военную помощь Украине

Об этом сообщил один из подписантов сенатор-республиканец Роб Портман на своей странице в соцсети, передает "ЕвроПравда". "Я подписал письмо к президенту Бараку Обаме с просьбой отправить оборонительную военную помощь, в том числе противотанковое оружие и бронированные авто, в украинскую армию для борьбы с пророссийскими бойовиками. Мы должны делать то, что можем, чтобы помочь им отстоять свою свободу", - написал Роб Портман.

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Сенатор выложил на своем сайте полный текст письма, в котором говорится, что российское пренебрежение установленными международными нормами является прямой угрозой для архитектуры европейской безопасности и демократических устремлений украинского народа.

"Нельзя позволить, чтобы агрессия Путина достигла успеха. Мы считаем, что настало время увеличить военную помощь Украине и призываем США и НАТО действовать быстро", - говорится в документе.

Сенаторы отмечают, что несмотря на санкции и международную изоляцию, Владимир Путин готов и дальше играть экономикой своей страны.

"То, что он готов реализовать свои эгоистические стремления за счет русского народа, делает ситуацию еще более трагичной. Такой опасный международный хулиган остановится только столкнувшись с соответствующим сопротивлением", - считают сенаторы.

Как сообщалось, в руководстве США сейчас не исключают возможности поставок оружия Украины; продолжается дискуссия, сроки завершения которой пока не установлены.