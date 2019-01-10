«Гибель» российского военного спутника попала в трансляцию матча по крикету в Новой Зеландии (видео)

Аппарат вывели из состава орбитальной группировки РФ в 2012 году.

Обломки сгоревшего а земной атмосфере российского военного спутника «Космос-2430», которые можно было увидеть в небе, попали в трансляцию матча по крикету в Новой Зеландии.

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Как сообщает Daily Storm, кадры сгорающих обломков были сделаны 5 января во время крикетного матча между сборными Шри-Ланки и Новой Зеландии и выложены на сайте SatTrackCam.

Напомним, спутник "Космос-2430" сошел с орбиты и прекратил свое существование 5 января 2019 года. Аппарат входил в российскую систему раннего обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США ("Око").

"Космос-2430" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Молния-М" со стартовой площадки №16 космодрома Плесецк в Архангельской области в октябре 2007 года. Он был принят на управление средствами Главного испытательного центра испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова.

В командовании Воздушно-космических сил РФ подтвердили, что утром 5 января спутник был планово сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном.

"Космический аппарат был запущен в 2007 году, а в 2012 году был выведен из состава орбитальной группировки Российской Федерации", - уточнили в ведомстве.