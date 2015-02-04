Байден 6 февраля обсудит с лидерами ЕС вопрос санкций против России
20:01, 04 февраля 2015Мир
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Вице-президент США Джо Байден обсудит ситуацию в Украине с лидерами Евросоюза в пятницу, 6 февраля, в Брюсселе.
REUTERS
Об этом представитель Белого дома сообщил во время телефонной пресс-конференции, передает ТАСС.
"В Брюсселе Байден обсудит ситуацию в Украине и необходимость введения санкций в отношении России", - отметил он.
Читайте такжеОбама и Меркель обсудят Украину на встрече 9 февраляКак подчеркнули в Белом доме, в ходе своего европейского визита вице-президент США также встретится в Мюнхене с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Украины Петром Порошенко.
Как сообщал УНИАН, 29 января Порошенко и Байден во время телефонного разговора договорились провести двустороннюю встречу во время Мюнхенской конференции безопасности, которая пройдет 6-8 февраля.
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