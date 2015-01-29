Байден заявил о возможности новых санкций против России

03:11, 29 января 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел в среду, 28 января, телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом. 

Фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники договорились провести двустороннюю встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 6-8 февраля, и обсудили подготовку к этой встрече. 

Порошенко и Байден обсудили ситуацию на Донбассе и пути ее мирного урегулирования. Байден выразил твердую поддержку действиям Порошенко и заявил о возможности расширения санкций против России в случае дальнейшей эскалации ситуации.

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Также Порошенко обсудил с Байденом вопросы взаимодействия между Украиной и США в политической, финансовой и оборонной сферах.

Президент Украины поблагодарил США за решение о выделении $2 млрд в кредитных гарантиях и выразил убеждение, что она позволит Украине стабилизировать макроэкономическую ситуацию и снять напряжение на финансовых рынках. Кроме того, собеседники обсудили возможности дальнейшей технической помощи Украине со стороны США.

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