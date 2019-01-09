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Украина направляет в Мали 20 военных для участия в миссии ООН

17:42, 09 января 2019
Мир
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Таким образом Украина подтверждает обязательства государства – члена ООН / фото УНИАН

Президент Украины подписал указ №6/2019 от 9 января о направлении национального персонала для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали.

«Направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины) численностью до 20 человек», - говорится в документе.

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Отмечается, что таким образом Украина подтверждает обязательства государства - члена ООН.

Президент выразил убеждение, что направление национального персонала для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали будет способствовать поддержанию международного мира и безопасности и отвечает национальным интересам государства.

Кабинету министров поручено принять меры для обеспечения выполнения статьи 1 настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Теги: #ООН#миротворцы ООН в Мали