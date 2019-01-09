Эрдоган отклонил просьбу США о гарантиях курдским бойцам в Сирии

Советник президента США Джон Болтон имел двухчасовую встречу с советником президента Турции Ибрагимом Калином.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "очень серьезной ошибкой" требования США к его стране о гарантиях безопасности курдским бойцам в Сирии.

"Джон Болтон (советник президента США по национальной безопасности - ред.) делает очень серьезную ошибку. Мы не можем делать никаких уступок в этом вопросе", - сказал Эрдоган перед тем, как Болтон покинул Турцию, передает Радио Свобода.

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Болтон посещал Анкару, чтобы получить заверения об отсутствии намерений Турции наступать на юго-восточную Сирию, ныне контролируемую союзным с США курдским ополчением. Эти вооруженные формирования власти Турции считает террористическими.

Болтон имел двухчасовую встречу с главным советником Эрдогана Ибрагимом Калином, но его ожидаемая встреча с самим президентом Турции 8 января не состоялась.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии в конце прошлого года. Впоследствии стало известно, что США оставят часть войск на юге Сирии на неопределенное время после вывода основного контингента.