В России части кабельных каналов вернули право на рекламу

Сообщение об этом опубликовано на сайте Путина в среду, 4 февраля, пишет Дождь.

Закон, как говорится в сообщении, был принят «в целях поддержки отечественных производителей продукции средств массовой информации». Реклама, согласно новому закону, будет возвращена на телеканалы, которые будут распространять «не менее 75 процентов национальной продукции».

Под «национальной продукцией», согласно закону, понимается контент, произведенный на русском или других языках народов России, и доля иностранных инвестиций в который составила не более 50%.

Читайте такжеТелеканал "Дождь" собирает деньги на вещаниеЗакон был принят Госдумой 27 января текущего года и одобрен Советом Федерации на следующий день.

По сути закон отменил предыдущую норму, подписанную Путиным в июле 2014 года. Запрет на рекламу, согласно тому документу, распространялся на платные телеканалы или телеканалы с доступом с применением декодирующих устройств (кабельные и спутниковые сети). Реклама разрешалась только на общероссийских обязательных общедоступных каналах и каналах, которые вещают с помощью ограниченного радиочастотного ресурса посредством наземного эфирного вещания.

По мнению американских журналистов, данный запрет практически уничтожил возможность существования независимого телевидения в России.