В США таксист Uber признался в шести убийствах

В промежутках между убийствами таксист продолжал развозить людей, заказавших авто в приложении.

В США водитель такси Uber признался в шести убийствах, совершенных в городе Каламазу, штат Мичиган, а также в покушениях на убийство и преступлениях, совершенных с применением огнестрельного оружия. 48-летнему Джейсону Далтону грозит пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Все убийства произошли 20 февраля 2016 года. Всего таксиста обвиняют в шестнадцати преступлениях", - говорится в сообщении.

Во время судебного процесса Далтон заявил, что решил признаться в убийствах по своей воле, несмотря на то, что его адвокат был против. Он добавил, что "хотел этого довольно давно". Сторона обвинения сообщила, что таксисту не предлагали судебную сделку с правосудием в обмен на признание вины. Оглашение приговора назначено на 5 февраля.

В ходе суда Далтон заявлял, что стал "марионеткой" приложения Uber, которое "контролировало его разум и тело и заставляло стрелять в людей на протяжении пяти часов".

Таксист убил четверых человек в ресторане Cracker Barrel и двоих – в автосалоне Kia. Никто из них не был клиентом Uber, однако в промежутках между убийствами Далтон продолжал развозить людей, заказавших такси в приложении.