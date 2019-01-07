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Трагедия в квест-комнате в Польше: после проверки пожарные срочно закрыли 13 игровых комнат

01:55, 07 января 2019
Мир
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Владелец кошалинской квест-комнаты задержан / фото flickr.com/wlodi

По словам главного коменданта Государственной пожарной службы Польши, генерала Лешека Суского, 129 проверенных игровых комнат не соответствовали всем правилам безопасности, 13 квест-румов немедленно закрыты, передает Польское радио.

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"Только эти 178 объектов имели действующую экономическую деятельность. Причем хочу подчеркнуть, что было 480 нарушений правил эвакуации из этих "эскейп-румов" - имею в виду длину и ширину эвакуационных коридоров, их проходимость. В той квест-комнате в Кошалине, где случилась эта трагедия, вообще не было никакой возможности открыть дверь комнаты, в которой возник пожар", - сказал он.

Владелец кошалинской квест-комнаты задержан. По словам главного коменданта полиции Ярослава Шимчика, прокуратура начала следствие. Также в воскресенье планировался допрос работника этой игровой комнаты, который сейчас находится в больнице с тяжелыми ожогами тела.

Как сообщал УНИАН, в городе Кошалин в Польше в результате пожара в квест-комнате погибли пятеро 15-летних девушек, которые праздновали день рождения одной из них.

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Теги: #пожар#Польша#квест