Трагедия в квест-комнате в Польше: после проверки пожарные срочно закрыли 13 игровых комнат

В Польше во время проверки было выявлено 480 нарушений правил эвакуации в 178 квест-комнатах.

В Польше по поручению министра внутренних дел и администрации Йоахима Брудзинского, пожарная служба провела проверку 178 игровых комнат.

По словам главного коменданта Государственной пожарной службы Польши, генерала Лешека Суского, 129 проверенных игровых комнат не соответствовали всем правилам безопасности, 13 квест-румов немедленно закрыты, передает Польское радио.

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"Только эти 178 объектов имели действующую экономическую деятельность. Причем хочу подчеркнуть, что было 480 нарушений правил эвакуации из этих "эскейп-румов" - имею в виду длину и ширину эвакуационных коридоров, их проходимость. В той квест-комнате в Кошалине, где случилась эта трагедия, вообще не было никакой возможности открыть дверь комнаты, в которой возник пожар", - сказал он.

Владелец кошалинской квест-комнаты задержан. По словам главного коменданта полиции Ярослава Шимчика, прокуратура начала следствие. Также в воскресенье планировался допрос работника этой игровой комнаты, который сейчас находится в больнице с тяжелыми ожогами тела.

Как сообщал УНИАН, в городе Кошалин в Польше в результате пожара в квест-комнате погибли пятеро 15-летних девушек, которые праздновали день рождения одной из них.