В Польше во время пожара в квест-комнате погибло пять девочек-подростков

Еще один молодой человек с сильными ожогами попал в больницу.

В городе Кошалин в Польше в результате пожара в квест-комнате погибли пять 15-летних девушек.

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Как сообщает "Польское радио", вчера, 4 января, в городе Кошалин возник пожар, в котором погибли пять девушек и серьезно пострадал один мужчина.

Руководитель Министерства внутренних дел Иоахим Брудзыньский сообщил, что жертвами трагедии стали "пятнадцатилетние девушки, которые принимали участие в дне рождения одной из них". Кроме того, пострадал мужчина, которого с сильными ожогами доставлен в больницу.

Согласно информации, девушки были закрыты в комнате, которая должна была открыться тогда, когда они отгадают все задачи, но в то время они прошли только часть из них.

Пока причины пожара устанавливаются. В городе объявлен траур и отменены все развлекательные мероприятия.