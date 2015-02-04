Разведка США: Россия создает на востоке Украины долговременный конфликт

Об этом говорится в заявлении директора Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенанта Винсента Стюарта, распространенном на слушаниях в Конгрессе на тему глобальных угроз, сообщает ТАСС.

В нем отмечается, что, по мнению РУМО, действия Москвы в отношении Украины "соответствуют новой военной доктрине и стратегии России, которая будет вызывать дальнейшую тревогу у соседних государств".

Разведуправление Пентагона полагает, что Россия успешно обновила эту доктрину, чтобы предусмотреть возможность использования "новых методов военных действий", и "достигла существенного прогресса в модернизации своих ядерных и обычных вооружений".

"Мы ожидаем, что в 2015 году военная активность России сохранится на высоком уровне", - сообщил генерал Стюарт.

По оценкам его ведомства, Россия стремится создать такие вооруженные силы, которые "будут меньше и маневреннее" и смогут в перспективе выполнять более разнообразные задачи. РУМО прогнозирует, что, несмотря на экономические трудности, ВС РФ в 2015 году примут участие в большом количестве учений и продолжат перевооружение.

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В Пентагоне также считают, что Россия по-прежнему будет придавать особое значение своим стратегическим ядерным силам и продолжит модернизацию мобильных межконтинентальных баллистических ракет. По мнению РУМО, Москва будет стремиться поставить на вооружение дополнительные ракетные комплексы "Тополь-М" и продолжит разработку комплекса МБР "Рубеж", баллистических ракет на подводных лодках "Булава" и "следующего поколения крылатых ракет".

Глава о России включена в заявлении директора РУМО в раздел "Региональные угрозы", в который также вошли главы о Китае, КНДР, Ближнем Востоке, Северной Африке и других регионах. В разделе "Глобальные угрозы" упомянуты кибербезопасность, распространение оружия массового уничтожения, баллистических ракет, "перспективных обычных вооружений" и смертельно опасных инфекционных заболеваний.

Вместе с директором РУМО на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса выступили руководители разведывательного и оперативного управлений Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Чэндлер и генерал лейтенант Уильям Мэйвилл. Они попросили считать небольшой доклад, подготовленный генералом Стюартом, их совместным заявлением.