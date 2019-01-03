Задержанный в РФ американский шпион оказался гражданином Канады

По данным CBC, Уилан родился в Оттаве в 1970 году, однако в начале 70-х переехал в США.

В канадском Министерстве иностранных дел (МИД) заявили, что Пол Уилан, которого задержали в России по подозрению в шпионаже, является гражданином Канады.

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Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник в ведомстве.

В МИДе рассказали, что власти Канады осведомлены о задержании канадского гражданина в России. При этом в ведомстве добавили, что не могут ничего рассказать об Уилане из-за закона о неприкосновенности личной жизни.

По данным CBC, Уилан родился в Оттаве в 1970 году, однако в начале 70-х переехал в США. Его брат Дэвид Уилан, который постоянно проживает в Канаде, не смог подтвердить телеканалу наличие канадского гражданства у подозреваемого.