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У России заявили о задержании «американского шпиона»

12:27, 31 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности Российской Федерации. 

«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», - говорится в сообщении.

Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ.

При этом не сообщается, в чем конкретнo обвиняют указанного гражданина.

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Теги: #шпионаж#ФСБ России