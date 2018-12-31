У России заявили о задержании «американского шпиона»
12:27, 31 декабря 2018Мир
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В ФСБ не сообщают, в чем конкретнo обвиняют гражданина США.
Иллюстрация REUTERS
В России задержали гражданина США при «проведении шпионской акции».
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
«28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан», - говорится в сообщении.
Следственным управлением ФСБ России в отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ.
При этом не сообщается, в чем конкретнo обвиняют указанного гражданина.
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