Задержанному в РФ американцу предъявили обвинение в шпионаже

Мосгорсуд назначил Уилану меру пресечения в виде ареста на два месяца.

В России следствие предъявило обвинение в шпионаже ранее задержанному американцу Полу Уилану. Об этом сообщает росСМИ со ссылкой на источник.

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Мосгорсуд назначил Уилану меру пресечения в виде ареста на два месяца. Статья 276 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

"Мера пресечения избиралась 29 декабря 2018 года сроком на два месяца, до конца февраля 2019 года. Обвинение американцу было предъявлено недавно", - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.