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Ксению Собчак обвинили в измене мужу

15:20, 21 декабря 2018
Мир
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Ксения Собчак и Максим Виторган / Фото: instagram.com/mvitorgan

В российских СМИ уже несколько месяцев ходят слухи о том, что известная российская ведущая и журналистка Ксения Собчак, которая недавно опровергла слухи о своей второй беременности, и ее супруг, актер Максим Виторган, подали на развод.

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Масла в огонь подлила российская светская львица Божена Рынска, которая в своем Телеграм-канале прокомментировала отношения супругов, передает StarHit. Рынска отметила, что у Собчак еще с лета роман с режиссером Константином Богомоловым.

"Новый год они встречают не вместе. Ужас, у него ведь ребенок. И тут Виторган выложил фото с голым торсом. Мол, вот, что ты потеряла. Бедный Максим, он с годами все больше становится похож на грустного еврейского клоуна. А Собчак, не скрываясь особо, спит с Богомоловым еще с лета", — заявила Божена. Кроме этого, Рынска отметила, что предложила Максиму отпраздновать Новый год без жены, ведь ему нужно "отдохнуть от воспитания сына, от бессонных ночей, от предательства Ксении, от грязной лжи".

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Теги: #Ксения Собчак