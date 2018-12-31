В США лев сбежал из клетки и убил 22-летнюю стажерку зоопарка

Погибшая недавно закончила Национальный университет Индианы и работала в зоопарке около двух недель.

В зоопарке Северной Каролины лев сбежал из клетки, в которую его поместили на время уборки, и напал на 22-летнюю стажерку, которая чистила вольер.

В результате нападения сотрудница парке погибла мгновенно, сообщает USA Today.

Сначала в животное пытались попасть транквилизатором, однако это не удалось, поэтому льва застрелили, чтобы медики получили скорейший доступ к девушке.

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Погибшей оказалась Александра Блэк. Она недавно окончила Национальный университет Индианы и работала в зоопарке около двух недель. Уборка происходила под наблюдением профессионального дрессировщика животных.

Большой парк дикой природы расположен в 50 милях от столицы штата, его ежегодно посещают около 16 тысяч человек. Всего в зоопарке живут более 80 животных, в том числе 15 африканских львов. На время проведения расследования парк временно закрыли.

Ранее сообщалось, что смотритель за животными в национальном парке на юге Индии подвергся нападению и был убит двумя молодыми белыми тиграми.