Белые тигры убили работника национального парка в Индии

Смотритель за животными в национальном парке на юге Индии подвергся нападению и был убит двумя молодыми белыми тиграми. Об этом сообщает BBC News.

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40-летний мужчина был загрызен до смерти после попыток загнать тигров в вольер в Биологическом парке Баннергхатта. По словам сотрудников национального парка, тигры набросились на человека, так как одна из четырех дверей в вольер была недостаточно крепко заперта.

Мужчина пробыл на этом рабочем месте чуть более недели. Подобный случай произошел два года назад в парке около Бангалора: тогда на смотрителя напали и серьезно ранили львы.