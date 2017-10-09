Белые тигры убили работника национального парка в Индии
04:30, 09 октября 2017Мир
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Охраник был убит после попыток загнать тигров в вольер в Биологическом парке Баннергхатта.
Фотоиллюстрация /УНИАН
Смотритель за животными в национальном парке на юге Индии подвергся нападению и был убит двумя молодыми белыми тиграми. Об этом сообщает BBC News.
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40-летний мужчина был загрызен до смерти после попыток загнать тигров в вольер в Биологическом парке Баннергхатта. По словам сотрудников национального парка, тигры набросились на человека, так как одна из четырех дверей в вольер была недостаточно крепко заперта.
Мужчина пробыл на этом рабочем месте чуть более недели. Подобный случай произошел два года назад в парке около Бангалора: тогда на смотрителя напали и серьезно ранили львы.
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