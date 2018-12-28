Rzeczpospolita: В Украине закончилось военное положение, но не война

Страна готовится к выборам, и Кремль, очевидно, использует военное присутствие на востоке, чтобы попытаться повлиять на них.

Складывается впечатление, что Россия хочет залить Украину кровью при первой же возможности. Так недавно написал американский военный эксперт Майкл Кофман.

В четверг президент Петр Порошенко объявил о завершении 30-дневного военного положения в девяти областях Украины. В это же время после нескольких дней переговоров стороны договорились об очередном «новогоднем прекращении огня», которое должно начаться 29 декабря.

Закончится оно, скорее всего, тем же, что и все предыдущие договоренности: дерзким обстрелами со стороны сил России, пишет Rzeczpospolita.

«Артиллерийская дуэль, то есть обмен неуправляемым огнем вдоль линии фронта, обычно усиливается в январе-феврале, а начинается сразу же после праздников», - отметил Кофман, поясняя, что именно имел в виду, когда говорил о российском желании «залить Украину кровью».

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Издание добавляет, что если все так и будет, то российские обстрелы начнутся за три месяца до президентских выборов в Украине. Москва, вероятно, с помощью военных провокаций попытается повлиять на их ход. Тем более, что украинское общество, измотано пятью годами войны, хочет мира. Согласно опросам, проведенным в ноябре и декабре, 72% украинцев считают, что война на Донбассе – это главная проблема страны. Коррумпированность представителей власти пугает теперь только 41% людей. 58% ответили, что считают ситуацию в Украине «напряженной», а 31% - «критической».

И общественные настроения очень сильно влияют на поведение главных кандидатов на президентских выборах. Ведь три из пяти претендентов на президентство исключают возможность завершения войны на Донбассе с помощью военной силы. Еще двое – это действующий президент Порошенко, который готов изменить свое мнение в зависимости от новых результатов социологических опросов, и Юлия Тимошенко, которая «меняет свое мнение чаще, чем прическу».