"Охота" на священное животное: в Индии слона выгоняли из города сиренами и петардами (видео)

Жителей Каттака охватила паника, когда они увидели слона рядом со своими жилищами.

На востоке Индии лесничие сиренами и петардами пытались выгнать заблудившегося слона из города.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

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Жителей Каттака охватила паника, когда они увидели слона рядом со своими жилищами.

Пока слон не успел натворить беды, лесничим вместе с правоохранителями на автомобиле с включенными сиренами пришлось преследовать животное, пока оно не покинуло город. Чтобы никто не травмировался, на время операции местных жителей попросили не выходить из дома.

Как сообщал УНИАН, в ноябре в Индии открыли первый госпиталь для слонов.