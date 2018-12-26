Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу - NYT
20:56, 26 декабря 2018Мир
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Благодаря диагнозу Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп 50 лет назад избежал службы в армии благодаря поддельному диагнозу.
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По данным The New York Times, врач-ортопед мог поставить Трампу диагноз «костные шпоры» в качестве одолжения отцу Дональда Трампа, так как ему принадлежало здание, где работал врач.
Об этом рассказала дочь ортопеда Элиза Браунстайн. Благодаря диагнозу Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.
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