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Трамп не служил в армии благодаря поддельному диагнозу - NYT

20:56, 26 декабря 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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По данным The New York Times, врач-ортопед мог поставить Трампу диагноз «костные шпоры» в качестве одолжения отцу Дональда Трампа, так как ему принадлежало здание, где работал врач.

Об этом рассказала дочь ортопеда Элиза Браунстайн. Благодаря диагнозу Трамп избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне.

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Теги: #армия США#Дональд Трамп