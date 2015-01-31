Одна украинка погибла, восемь травмированы в результате ДТП в Чехии
19:59, 31 января 2015Мир
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Одна гражданка Украины погибла, восемь человек, среди которых двое детей, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП, которое произошло на территории Чешской Республики.
В ДТП погибла одна гражданка Украины / erve.ua
Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Словацкой Республике, «31 января около 5 часов утра близ словацкого города Попрад Пряшевского края произошло ДТП с участием граждан Украины, которые направлялись рейсовым автобусом из Праги в Ужгород».
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Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения городов Левоча, Попрад и Спишска Нова Вес.
Посольству Украины в Словакии поручено в координации со словацкими компетентными органами оказать всестороннее содействие пострадавшим гражданам Украины, отмечается в сообщении.
На место происшествия прибыло консульское должностное лицо, добавили в дипучреждении.
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