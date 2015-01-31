Одна украинка погибла, восемь травмированы в результате ДТП в Чехии

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Словацкой Республике, «31 января около 5 часов утра близ словацкого города Попрад Пряшевского края произошло ДТП с участием граждан Украины, которые направлялись рейсовым автобусом из Праги в Ужгород».

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Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения городов Левоча, Попрад и Спишска Нова Вес.

Посольству Украины в Словакии поручено в координации со словацкими компетентными органами оказать всестороннее содействие пострадавшим гражданам Украины, отмечается в сообщении.

На место происшествия прибыло консульское должностное лицо, добавили в дипучреждении.